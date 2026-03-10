Системы ПВО ОАЭ перехватили 8 ракет и 26 дронов

Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов 10 марта зафиксировали 9 баллистических ракет: 8 из них были перехвачены, одна упала в море.

Как передает Report, информацию распространило Министерство обороны ОАЭ в соцсети Х.

Также было зафиксировано 35 беспилотников, из которых 26 были перехвачены, а 9 упали на территории страны.

С начала эскалации на Ближнем Востоке в ОАЭ были зафиксированы 262 баллистические ракеты: 241 из них был уничтожен, 19 упали в море, а 2 - на территории страны. Кроме того, было зафиксировано 1 475 иранских беспилотников, из которых 1 385 были перехвачены, а 90 упали на территории ОАЭ. Также были обнаружены и уничтожены 8 крылатых ракет.