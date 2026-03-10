İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    BƏƏ HHM sistemləri 8 raket və 26 dronu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 17:40
    BƏƏ HHM sistemləri 8 raket və 26 dronu zərərsizləşdirib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) sistemləri bu gün 9 ballistik raket qeydə alıb: onlardan 8-i ələ keçirilib, biri dənizə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, BƏƏ Müdafiə Nazirliyi bu məlumatı "X" sosial şəbəkəsində yayıb.

    Bundan başqa, qeydə alınmış 35 pilotsuz uçuş aparatından 26-sı ələ keçirilib, 9-u isə ölkə ərazisinə düşüb.

    Yaxın Şərqdə gərginlik başlayandan bəri BƏƏ-də 262 ballistik raket qeydə alınıb: onlardan 241-i məhv edilib, 19-u dənizə, 2-si isə ölkə ərazisinə düşüb. Bununla yanaşı, İrana məxsus 1 475 pilotsuz uçuş aparatının 1 385-i ələ keçirilib, 90-ı isə BƏƏ ərazisinə düşüb. Həmçinin 8 qanadlı raket aşkarlanaraq məhv edilib.

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Dron İran
    Системы ПВО ОАЭ перехватили 8 ракет и 26 дронов

    Son xəbərlər

    17:53

    Kamilo Duran Kolumbiya millisinə dəvət alıb

    Futbol
    17:52

    Qiymətləndiricilər Palatası: Regional risklər Azərbaycanın əmlak bazarında böhran üçün zəmin yaratmır

    Biznes
    17:50

    Maştağada iki gün su olmayacaq

    İnfrastruktur
    17:44
    Video

    "Haber Global" Azərbaycandan İrana göndərilən humanitar yardımla bağlı süjet hazırlayıb

    Region
    17:42
    Foto

    Dövlət Komitəsinin nümayəndələri ABŞ-də azərbaycanlı gənclərlə görüşüb

    Diaspor
    17:41
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan Milli Teatr Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:40

    BƏƏ HHM sistemləri 8 raket və 26 dronu zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    17:40

    Pərviz Şahbazov növbəti vətəndaş qəbulu keçirib

    Energetika
    17:35

    Bakıda dövlət xətti ilə ən çox ipoteka krediti Xətai rayonunda verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti