Системы ПВО Бахрейна перехватили свыше 150 ракет и 360 БПЛА
- 27 марта, 2026
- 13:28
Cистемы противовоздушной обороны Бахрейна с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке (28 февраля) перехватили в общей сложности 154 ракеты и 362 беспилотника, выпущенных из Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВС Бахрейна.
В сообщении призвали население по-прежнему соблюдать осторожность, избегать поврежденных объектов и подозрительных предметов.
Последние новости
14:10
Фото
Турция передала военную технику Силам спецопераций ГрузииВнутренняя политика
13:55
Премьер Монголии подал в отставкуДругие страны
13:53
В МЧС РФ отметили роль Азербайджана в оперативной доставке помощи ИрануВнутренняя политика
13:28
Системы ПВО Бахрейна перехватили свыше 150 ракет и 360 БПЛАДругие страны
13:28
Интенсивные осадки в Азербайджане завтра продолжатсяЭкология
13:24
Азербайджан укрепляет позиции регионального авиационного хаба через стратегию NASИнфраструктура
13:13
Лили Уэст: Я не путешествовал 7 лет, но ради поездки в Карабах сделал исключениеКарабах
13:07
Джей Пайпер: Освобожденные территории Азербайджана стремительно развиваютсяКарабах
12:39