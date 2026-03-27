Системы ПВО Бахрейна перехватили свыше 150 ракет и 360 БПЛА

Cистемы противовоздушной обороны Бахрейна с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке (28 февраля) перехватили в общей сложности 154 ракеты и 362 беспилотника, выпущенных из Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВС Бахрейна.

В сообщении призвали население по-прежнему соблюдать осторожность, избегать поврежденных объектов и подозрительных предметов.