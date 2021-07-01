Система сертификатов вакцинации вступила в силу в 27 странах ЕС

Система выдачи европейских сертификатов о вакцинации, которая призвана облегчить свободное передвижение в Евросоюзе, официально вступила в силу в четверг во всех 27 странах сообщества

Система выдачи европейских сертификатов о вакцинации, которая призвана облегчить свободное передвижение в Евросоюзе, официально вступила в силу в четверг во всех 27 странах сообщества. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК).

"COVID-сертификаты ЕС доступны для использования с 1 июля 2021 года", - отмечается в заявлении ЕК. Как уточнили в Еврокомиссии, многие страны ЕС начали выдавать такие документы уже в июне.

Европейские сертификаты предназначены для упрощения перемещения граждан внутри ЕС и пока не касаются поездок за пределы сообщества. Документ выдается в электронном виде и имеет QR-код, его можно использовать при помощи мобильного телефона. Предполагается, что сертификат будет действовать в течение одного года.

В сертификате содержится информация об иммунитете к коронавирусу у его владельца - сведения о вакцинации, о перенесенном заболевании и о результатах ПЦР-тестов, сделанных не более чем за 72 часа. Для обладателей данного документа в ЕС будут сокращены или отменены внутренние карантинные ограничения при пересечении границ между странами Евросоюза.