    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 01:49
    Сирия в ближайшие дни может подписать соглашение по безопасности с Израилем

    Сирия может подписать соглашение по безопасности с Израилем в ближайшие дни.

    Как передает Report со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen , об этом заявил сирийский лидер Ахмед аш-Шараа.

    При этом он подчеркнул, что такой шаг не означает нормализацию отношений с еврейским государством.

    "Соглашение с Израилем может быть подписано в ближайшие дни, оно будет аналогично соглашению 1974 года [о разъединении сирийских и израильских сил на Голанских высотах]... Однако соглашение с Израилем никоим образом не означает нормализацию отношений или присоединение Сирии к Авраамовым соглашениям", - указал аш-Шараа.

    Ранее сообщалось, что в Баку планировалась встреча по безопасности между представителями Израиля и Сирии.

