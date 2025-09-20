Сирия в ближайшие дни может подписать соглашение по безопасности с Израилем
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 01:49
Сирия может подписать соглашение по безопасности с Израилем в ближайшие дни.
Как передает Report со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen , об этом заявил сирийский лидер Ахмед аш-Шараа.
При этом он подчеркнул, что такой шаг не означает нормализацию отношений с еврейским государством.
"Соглашение с Израилем может быть подписано в ближайшие дни, оно будет аналогично соглашению 1974 года [о разъединении сирийских и израильских сил на Голанских высотах]... Однако соглашение с Израилем никоим образом не означает нормализацию отношений или присоединение Сирии к Авраамовым соглашениям", - указал аш-Шараа.
Ранее сообщалось, что в Баку планировалась встреча по безопасности между представителями Израиля и Сирии.
00:01