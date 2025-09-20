İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 03:14
    Suriya lideri: Yaxın günlərdə İsraillə təhlükəsizlik sazişi imzalaya bilərik

    Suriya yaxın günlərdə İsraillə təhlükəsizlik sazişi imzalaya bilər.

    "Report"un Livanın "Al Mayadeen" telekanalına istinadən məlumatına görə, bu barədə Suriya lideri Əhməd əl-Şaraa bildirib.

    O, bununla belə, belə bir addımın yəhudi dövləti ilə münasibətlərin normallaşması demək olmadığını vurğulayıb.

    "Yaxın günlərdə İsraillə saziş imzalana bilər; bu, 1974-cü il (Suriya və İsrail qüvvələrinin Holan yüksəkliklərində ayrılmasına dair) razılaşmasına bənzəyəcək. Lakin İsraillə razılaşma heç bir şəkildə münasibətlərin normallaşması və ya Suriyanın "İbrahim razılaşmaları"na qoşulması demək deyil", - əş-Şaraa deyib.

    Suriya Təhlükəsizlik İsrail
