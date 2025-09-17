Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    СМИ: В Баку пройдет встреча представителей Израиля и Сирии

    Внешняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 07:40
    СМИ: В Баку пройдет встреча представителей Израиля и Сирии

    В Баку в четверг, 18 сентября, пройдет встреча по безопасности между представителями Израиля и Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

    Согласно информации, за день до этого, 17 сентября, в Лондоне состоится встреча между министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером и главой МИД Сирии Асадом аш-Шибани, в ходе которой стороны обсудят предложение о соглашении по безопасности.

    В переговорах также примет участие спецпосланник США Том Баррак. Это будет третья трехсторонняя встреча такого формата.

    Израиль, как указывает портал Аxios со ссылкой на осведомленные источники, представил Сирии подробное предложение о новом соглашении по безопасности, включая карту предлагаемых демилитаризованных зон от юго-запада Дамаска до израильской границы.

    По данным издания, предложение основано на мирном соглашении между Израилем и Египтом от 1979 года, которое разделило Синайский полуостров на три зоны и определило различные режимы безопасности и уровни демилитаризации в зависимости от их расстояния от границы с Израилем.

    Израиль Сирия мирные переговоры Баку
    KİV: Bakıda İsrail və Suriya nümayəndələrinin görüşü keçiriləcək
    Media: Reps of Israel, Syria to meet in Baku

    Последние новости

    08:43

    Ученые разработали метод восстановления мозга после инсульта

    Здоровье
    08:22

    В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:17

    "Бенфика" после поражения от "Карабаха" уволила главного тренера

    Футбол
    08:01

    Япония отложит признание Палестины из опасений обострения отношений с США

    Другие страны
    07:40

    СМИ: В Баку пройдет встреча представителей Израиля и Сирии

    Внешняя политика
    07:26

    Гол и передача Лионеля Месси принесли победу "Интер Майами" в МЛС

    Футбол
    07:06

    В Эквадоре десятки тысяч человек вышли на протест против добычи золота

    Другие страны
    06:39

    Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом

    Другие страны
    06:20

    Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM на $570 млн

    Другие страны
    Лента новостей