СМИ: В Баку пройдет встреча представителей Израиля и Сирии

В Баку в четверг, 18 сентября, пройдет встреча по безопасности между представителями Израиля и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Согласно информации, за день до этого, 17 сентября, в Лондоне состоится встреча между министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером и главой МИД Сирии Асадом аш-Шибани, в ходе которой стороны обсудят предложение о соглашении по безопасности.

В переговорах также примет участие спецпосланник США Том Баррак. Это будет третья трехсторонняя встреча такого формата.

Израиль, как указывает портал Аxios со ссылкой на осведомленные источники, представил Сирии подробное предложение о новом соглашении по безопасности, включая карту предлагаемых демилитаризованных зон от юго-запада Дамаска до израильской границы.

По данным издания, предложение основано на мирном соглашении между Израилем и Египтом от 1979 года, которое разделило Синайский полуостров на три зоны и определило различные режимы безопасности и уровни демилитаризации в зависимости от их расстояния от границы с Израилем.