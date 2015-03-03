Сирия обвинила Турцию в поддержке экстремистов ради "амбиций"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад заявил, что президент Турции Раджап Тайип Эрдоган поддерживает экстремистов ради "собственных амбиций". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило во вторник сирийское национальное агентство САНА.

"Эрдоган поддерживает такфиристские и прочие силы, чтобы удовлетворить своих покровителей и собственные амбиции", - цитирует САНА слова президента, сказанные на встрече с генеральным секретарем турецкой партии "Отечество" Догу Перинчеком.

Перинчек прибыл в понедельник в Дамаск во главе неофициальной турецкой делегации, в которую также вошли бывшие члены турецкого правительства и парламента. В ходе визита в сирийскую столицу участники делегации также встретились с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом и обсудили вопросы борьбы с терроризмом и роль турецкого правительства в сирийском кризисе.

Асад отметил, что "народ должен оказывать давление" на правительства, поддерживающие терроризм, так как просто воевать с террористами недостаточно, чтобы "избавиться от этой напасти".