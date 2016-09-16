Сирийские войска уничтожили 50 террористов в провинции Хама

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили нападение террористов на город Маан в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).

Как передает Report, со ссылкой на агентство SANA, банды боевиков из "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее - "Джебхат ан-Нусра"), атаковали позиции правительственных войск со стороны населенных пунктов Атшан и Умм-Харатейн. Боевики передвигались мобильными группами на внедорожниках с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

По сведениям SANA, при отражении атак сирийским бойцам удалось уничтожить не менее 50 террористов и отбросить противника. Выведены из строя восемь военно-транспортных средств.

В ущелье Джараджир у горного хребта Западный Калямун на границе с Ливаном (70 км от Дамаска) войска заманили в ловушку боевиков "Исламского государства" (ИГ) и полностью ликвидировали их банду.