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    Сирийские войска уничтожили 50 террористов в провинции Хама

    Выведены из строя восемь военно-транспортных средств

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отразили нападение террористов на город Маан в окрестностях провинциального центра Хама (220 км от Дамаска).

    Как передает Report, со ссылкой на агентство SANA, банды боевиков из "Джебхат Фатх аш-Шам" ("Фронт завоевания Леванта"; ранее - "Джебхат ан-Нусра"), атаковали позиции правительственных войск со стороны населенных пунктов Атшан и Умм-Харатейн. Боевики передвигались мобильными группами на внедорожниках с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

    По сведениям SANA, при отражении атак сирийским бойцам удалось уничтожить не менее 50 террористов и отбросить противника. Выведены из строя восемь военно-транспортных средств.

    В ущелье Джараджир у горного хребта Западный Калямун на границе с Ливаном (70 км от Дамаска) войска заманили в ловушку боевиков "Исламского государства" (ИГ) и полностью ликвидировали их банду. 

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