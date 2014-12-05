Сирийские войска сдерживают атаки боевиков ИГ на военный аэродром в Дейр-эз-Зоре

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сирийские войска сдерживают атаки боевиков "Исламского государства" (ИГ) на военный аэродром в Дейр-эз-Зоре - последний плацдарм правительственных сил на южном берегу Евфрата.

По поступающим сообщениям, бандам ИГ удалось в четверг прорвать передовую линию обороны и занять районы Ховейджа-Сакр и Эль-Джефра, расположенные вблизи ограды аэродрома. Они взорвали одну из армейских казарм и расправились над попавшими в плен 24 солдатами.

Сирийские ВВС наносят удары по противнику. Информационное агентство САНА передает "о десятках убитых террористов на подступах к аэродрому", о брошенных ими бронемашинах и орудиях.

Успешная операция была проведена в тылу бандформирований в городе Мрейя, в 10 км от Дейр-эз-Зора, где располагался один из штабов ИГ. Там также уничтожено большое число боевиков и захвачена военная техника, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В Алеппо (360 км к северу от Дамаска) ожесточенные бои идут в районе Анадана и Хандарата к северу от городских окраин. Сирийское военное командование хочет замкнуть там кольцо окружения вокруг восточной половины мегаполиса, где хозяйничают группировки вооруженных оппозиционеров. Армейские части наступают на квартал Бани-Зейд, который находится в руках боевиков более двух лет. Авиация атакует районы Баянуна, Эт-Тамура и дорогу в Аазаз в направлении турецкой границы.

К западу от Алеппо Силы национальной обороны защищают два шиитских города - Нобуль и Эз-Захра, которые осаждены боевиками "Джебхат ан-Нусры".

В Кобани (62 км от Алеппо) курдские ополченцы предприняли в четверг вылазку против моджахедов, окруживших город. В ходе нее был убит полевой командир Мухаммед Мсейфар Зурейк - саудовский наемник, считающийся одним из эмиров ИГ на севере Сирии.

Под Дамаском сообщения о боестолкновениях поступили с западных окраин - Дейр-эль-Асафир, Хан-эш-Шейх, Дарая и горного курорта Забадани. На востоке столицы артиллерия ведет обстрел позиций боевиков в Джубаре, Эт-Тейбе и Димасе.

В пригородах Дамаска продолжают рваться минометные снаряды. По сообщению информагентства САНА, двое погибших есть в лагере беженцев Вафидин, который граничит с Рейханом, находящимся в руках боевиков.