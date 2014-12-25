Сирийская оппозиция: переговоры в Москве могут начаться 22 января

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Встреча представителей сирийского правительства и оппозиции может быть назначена на 22 или 26 января, сообщила РИА "Новости" глава оппозиционной национальной сирийской партии ("Сурия эль-Ватан") Маджида Нияз.

"Пока ничего конкретного. Дата встречи еще не назначена, говорят про конец января — 22 или 26 число, наверное", - сказала она.

Нияз предположила, что представители от внутренней национальной оппозиции будут назначены после того, как станет известна точная дата встречи. По ее словам, пока никаких конкретных имен нет.

Сирийский политический обозреватель и аналитик Али аль-Ахмад, также сказал, что говорить о конкретных лицах, которые будут представлять правительство, пока рано. Однако глава правительственной делегации, скорее всего, будет назначен "в зависимости от уровня тех лиц, которые будут находиться в Москве с другой стороны".

По мнению аль-Ахмада, "кто бы не представлял, он все равно будет говорить от имени сирийского правительства, будь это заместитель или глава МИД Сирии или кто-то другой, потому что сирийское правительство едино, что нельзя сказать о другой стороне".

Ранее официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич сообщил, что встреча по сирийскому урегулированию в Москве намечена на 20-ые числа января будущего года, сообщает Report.