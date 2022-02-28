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Сингапур введет экспортный контроль в отношении России

Сингапур введет экспортный контроль в отношении России Сингапур введет в отношении России "экспортный контроль", не допуская поставок в РФ любых товаров, которые "могут использоваться в качестве оружия, или инструментов причинения вреда украинцам, или их подчинения" .
Другие страны
28 февраля 2022 г. 10:31
Сингапур введет экспортный контроль в отношении России

Сингапур введет в отношении России "экспортный контроль", не допуская поставок в РФ любых товаров, которые "могут использоваться в качестве оружия, или инструментов причинения вреда украинцам, или их подчинения" .

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в понедельник заявил, выступая в парламенте города-государства, министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

По словам министра, Сингапур также блокирует определенные российские или связанные с Россией банковские и финансовые операции.

"Конкретные меры разрабатываются, и вскоре будут объявлены", - сказал Балакришнан.

"Мы продолжаем высоко ценить наши хорошие отношения с Россией и российским народом. Однако мы не можем принять такие нарушения суверенитета и территориальной целостности другого суверенного государства. Мы продолжим работать, вместе с нашими партнерами по АСЕАН и другими международными партнерами, в направлении выработки сильной позиции против вторжения в Украину, прекращения насилия и кровопролития, а также разрядки напряженности", - сказал глава МИД Сингапура.

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Версия на английском языке Singapore to impose sanctions on Russia, including bank transactions

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