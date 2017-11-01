Синдзо Абэ переизбран премьер-министром Японии

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Синдзо Абэ вновь избран главой правительства Японии. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, за его кандидатуру проголосовала ключевая нижняя палата парламента страны, в которой по итогам прошедших в конце прошлого месяца выборов правящий блок, возглавляемый Либерально-демократической партией (ЛПД), получил две трети мест.

Таким образом Синдзо Абэ может остаться премьер-министром до 2021 года, установив рекорд по продолжительности пребывания на этом посту в послевоенной истории Японии.

Cиндзо Абэ - японский государственный и политический деятель, 90-й премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, 96-й премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.