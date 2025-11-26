Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Сийярто: Венгрия готова в 2,5 раза увеличить поставки нефти в Сербию

    • 26 ноября, 2025
    • 16:33
    Венгерская нефтегазовая компания MOL готова в 2,5 раза увеличить поставки нефти и нефтепродуктов в Сербию, чтобы помочь Белграду с энергоснабжением.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции с министром энергетики и горного дела Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

    "MOL, крупнейшая венгерская компания и одна из крупнейших энергетических компаний региона, готова увеличить объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Сербию. В ноябре MOL удвоила объемы поставок в Сербию и продолжит увеличивать их в декабре. В последний месяц года MOL увеличит объемы поставок сырой нефти и нефтепродуктов в Сербию в два с половиной раза", - сказал Сийярто.

