    США разрешили венгерской MOL покупать нефть "ЛУКОЙЛ" до 21 ноября 2026 года

    • 25 ноября, 2025
    • 17:48
    США разрешили венгерской MOL покупать нефть ЛУКОЙЛ до 21 ноября 2026 года

    Минфин США (OFAC) сделал для венгерской MOL исключение из санкционного режима для продолжения закупки нефти "ЛУКОЙЛ" до 21 ноября 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы ведомства.

    OFAC разрешает MOL сделки с "ЛУКОЙЛ" и его трейдинговой компанией Litasco по покупке нефти, поставленной по нефтепроводу "Дружба". Сделки не должны включать юридических или физических лиц США или услуги американской финансовой системы, а также включать или приносить выгоду другим заблокированным лицам.

    По сообщению агентства, глава правительства Венгрии Виктор Орбан полагает, что США продлят исключение через год. Министр энергетики Венгрии Ксаба Лантос сообщил о том, что венгерские власти работают над блокированием плана ЕС об отказе импортировать российские энергоносители с 2028 года, хотя Будапешт готовится обеспечить свою энергобезопасность и при таком сценарии.

