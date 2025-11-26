Сийярто отправится в Белград для обсуждения помощи Сербии

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто посетит Сербию для обсуждения помощи Белграду в условиях проблем с поставками нефти из-за санкций против компании NIS.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети "Х".

"Мы поддерживаем народ и экономику Сербии", - цитирует Ковач слова Сийярто в соцсети "Х".

Глава МИД также обвинил ЕС в стремлении сократить количество маршрутов поставок нефти в Венгрию с двух трубопроводов до одного.

Сийярто заявил, что Будапешт поможет Белграду, и он намерен обсудить детали этой помощи в ходе своей поездки в сербскую столицу в среду.

Ранее сообщалось, что сербский парламент готовит законодательную поправку, которая позволит Сербии стать владельцем компании NIS (входит в "Газпром нефть"), попавшей под санкции.

Нефтеперерабатывающий завод NIS 25 ноября перешел в режим пониженной циркуляции на фоне нехватки нефти из-за американских санкций. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что до полного закрытия завода осталось четыре дня, если специальная лицензия OFAC, разрешающая работу NIS, не будет продлена.

Министерство финансов США впервые ввело санкции против Газпром нефти и ее дочерних иностранных структур 10 января, предоставив компании 45 дней на выход из акционерного состава сербской компании NIS. Введение санкций неоднократно откладывали, однако они вступили в силу в октябре этого года.