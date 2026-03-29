Сибига: Украина получит все необходимое оружие в рамках программы PURL

Американские партнеры не планируют переадресацию оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL, к которой в ближайшее время присоединится еще одна страна.

Как передает Report, об этом в интервью "Укринформ" сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Было заявлено на уровне госсекретаря (США Марко) Рубио: ничего никуда не переадресовывалось из этой программы в другие страны, из того оборудования, которое предназначено для Украины. На сегодняшний день нет планов и по переадресации", - подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что Украина получила подтверждение, что к программе PURL присоединится еще одна страна: "Пока еще не могу ее называть, но это означает, что эта программа действует и она будет развиваться. И это единственно возможный инструмент для усиления наших стратегических ПВО".

Ранее The Washington Post писала, что Министерство обороны США может перенаправить оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране истощает запасы некоторых важнейших боеприпасов американской армии.