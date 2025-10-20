Сибига: Украина готова развивать альтернативные пути поставок энергоресурсов
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 15:20
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига положительно отозвался о финансовых инструментах для закупок газа, разработанных Еврокомиссией.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД страны.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул готовность Украины к развитию альтернативных путей поставок энергоресурсов.
"Он отдельно подтвердил готовность Украины к развитию альтернативных путей поставок энергоресурсов с севера и юга Европы, в частности американского сжиженного газа, с учетом возможностей уникальных украинских газохранилищ", - говорится в заявлении пресс-службе.
Последние новости
15:22
Хорватский арбитр ФИФА впервые назначен на матч сборной АзербайджанаФутбол
15:20
Сибига: Украина готова развивать альтернативные пути поставок энергоресурсовДругие страны
15:19
Уиткофф: Восстановление Газы может обойтись в $50 млрдДругие страны
15:17
Фото
Военный прокурор встретился со спецназовцамиАрмия
15:12
Ярослав Ковальчук: Азербайджанские компании смогут напрямую участвовать в торгах на Белорусской бирже - ИНТЕРВЬЮБизнес
15:12
Грузия и Израиль подписали меморандум о сотрудничествеВ регионе
15:10
Вице-президент США завтра посетит ИзраильДругие страны
15:09
Фото
Азербайджан представлен на выставке-фестивале "Блеск ковров" в ХивеKультурная политика
15:09