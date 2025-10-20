Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Сибига: Украина готова развивать альтернативные пути поставок энергоресурсов

    • 20 октября, 2025
    • 15:20
    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига положительно отозвался о финансовых инструментах для закупок газа, разработанных Еврокомиссией.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

    Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул готовность Украины к развитию альтернативных путей поставок энергоресурсов.

    "Он отдельно подтвердил готовность Украины к развитию альтернативных путей поставок энергоресурсов с севера и юга Европы, в частности американского сжиженного газа, с учетом возможностей уникальных украинских газохранилищ", - говорится в заявлении пресс-службе.

