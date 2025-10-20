İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Digər ölkələr
    • 20 oktyabr, 2025
    • 16:18
    Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdır

    Ukrayna xarici işlər naziri Andrey Sibiqa Avropa Komissiyası tərəfindən hazırlanan qaz alışları üçün maliyyə alətləri haqqında müsbət fikir bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    Xarici siyasət idarəsinin rəhbəri, həmçinin vurğulayıb ki, Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarük yollarını inkişaf etdirməyə hazırdır.

    "O, xüsusilə Ukraynanın unikal qaz anbarlarının imkanlarını nəzərə alaraq, Avropanın şimal və cənub istiqamətlərindən enerji resurslarının, o cümlədən ABŞ maye qazının alternativ tədarük yollarını inkişaf etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib", - mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilib.

    Сибига: Украина готова развивать альтернативные пути поставок энергоресурсов
    Ukrainian FM supports EU gas funding tools, eyes alternative routes

