Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdır
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 16:18
Ukrayna xarici işlər naziri Andrey Sibiqa Avropa Komissiyası tərəfindən hazırlanan qaz alışları üçün maliyyə alətləri haqqında müsbət fikir bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks-Ukrayna" ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Xarici siyasət idarəsinin rəhbəri, həmçinin vurğulayıb ki, Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarük yollarını inkişaf etdirməyə hazırdır.
"O, xüsusilə Ukraynanın unikal qaz anbarlarının imkanlarını nəzərə alaraq, Avropanın şimal və cənub istiqamətlərindən enerji resurslarının, o cümlədən ABŞ maye qazının alternativ tədarük yollarını inkişaf etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib", - mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilib.
Son xəbərlər
16:38
Bulvar İdarəsinin sabiq rəisi dəniz suyunun duzsuzlaşdırma sistemini yaratmamaqda günahlandırılıbDaxili siyasət
16:38
Ermənistanda güc strukturları 23 fəalı saxlayıbRegion
16:35
Agentlik rəhbəri: Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransda sosial müdafiə mövzuları gündəmə gətiriləcəkSosial müdafiə
16:35
Sahibə Qafarova: Ermənistan vaxtilə işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinə çoxlu mina yerləşdiribXarici siyasət
16:32
Foto
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda dövlət səfərindədirXarici siyasət
16:20
Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcəkEnergetika
16:18
Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdırDigər ölkələr
16:18
"Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:13