Сибига сообщил о возможной встрече Зеленского и Мадьяра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрии были направлены сигналы о возможных контактах на уровне президента Владимира Зеленского и нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал журналистам во время открытия обновленной экспозиции оборонных решений по случаю Дня работника ОПК Украины.

Сибига выразил уверенность, что Украина получила "правильные европейские новости из этой страны, которые открывают новые возможности и дают шанс начать новую добрососедскую страницу взаимной истории".

"Мы хотим и уже передали сигналы соответствующих контактов на уровне президента Украины и, соответственно, господина Мадьяра. Мы ожидаем этого контакта и, конечно, заинтересованы. Ждем реакции", – сказал министр.

По его словам, с венгерской стороной необходимо решить широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке.

"Если говорить глобально – это снятие блокировки со стороны Венгрии на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 млрд кредита, и формальное открытие кластеров", – добавил Сибига.