    Sibiqa: Zelenski ilə Madyarın mümkün görüşü barədə Macarıstana müraciət edilib

    Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bildirib ki, Prezident Volodimir Zelenski və Macarıstanın yeni Baş naziri Peter Madyarın mümkün görüşü barədə Macarıstana siqnallar göndərilib.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Ukraynanın Müdafiə Sənayesi Kompleksi İşçiləri Günü münasibətilə müdafiə həllərinin yenilənmiş ekspozisiyasının açılışı zamanı jurnalistlərə bildirib.

    Sibiqa bildirib ki, Ukrayna bu ölkədən yeni imkanlar açan və qarşılıqlı tarixin yeni mehriban qonşuluq səhifəsini başlamağa şans verən düzgün Avropa xəbərləri alıb.

    "Biz istəyirik və artıq Ukrayna Prezidenti və müvafiq olaraq cənab Madyar səviyyəsində müvafiq təmaslarla bağlı siqnalları vermişik. Biz bu təması gözləyirik və əlbəttə ki, maraq göstəririk. Cavab gözləyirik", – nazir deyib.

    Onun sözlərinə görə, Macarıstan tərəfi ilə sərhəd infrastrukturundan tutmuş Avropa müstəvisində qarşılıqlı fəaliyyətə qədər geniş spektrli məsələləri həll etmək lazımdır.

    "Qlobal olaraq danışsaq – bu, Avropa İttifaqına üzvlüyümüz yolunda Macarıstan tərəfindən tətbiq edilən bloklamanın aradan qaldırılmasıdır. Bu, həm 20-ci sanksiyalar paketi, həm 90 milyardlıq kredit, həm də klasterlərin rəsmi açılışıdır", – Sibiqa əlavə edib.

    Сибига сообщил о возможной встрече Зеленского и Мадьяра
    Ukraine signals possible Zelenskyy–Hungary PM meeting

    Son xəbərlər

    17:11

    Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıb

    Maliyyə
    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti