Sibiqa: Zelenski ilə Madyarın mümkün görüşü barədə Macarıstana müraciət edilib
- 13 aprel, 2026
- 15:46
Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bildirib ki, Prezident Volodimir Zelenski və Macarıstanın yeni Baş naziri Peter Madyarın mümkün görüşü barədə Macarıstana siqnallar göndərilib.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Ukraynanın Müdafiə Sənayesi Kompleksi İşçiləri Günü münasibətilə müdafiə həllərinin yenilənmiş ekspozisiyasının açılışı zamanı jurnalistlərə bildirib.
Sibiqa bildirib ki, Ukrayna bu ölkədən yeni imkanlar açan və qarşılıqlı tarixin yeni mehriban qonşuluq səhifəsini başlamağa şans verən düzgün Avropa xəbərləri alıb.
"Biz istəyirik və artıq Ukrayna Prezidenti və müvafiq olaraq cənab Madyar səviyyəsində müvafiq təmaslarla bağlı siqnalları vermişik. Biz bu təması gözləyirik və əlbəttə ki, maraq göstəririk. Cavab gözləyirik", – nazir deyib.
Onun sözlərinə görə, Macarıstan tərəfi ilə sərhəd infrastrukturundan tutmuş Avropa müstəvisində qarşılıqlı fəaliyyətə qədər geniş spektrli məsələləri həll etmək lazımdır.
"Qlobal olaraq danışsaq – bu, Avropa İttifaqına üzvlüyümüz yolunda Macarıstan tərəfindən tətbiq edilən bloklamanın aradan qaldırılmasıdır. Bu, həm 20-ci sanksiyalar paketi, həm 90 milyardlıq kredit, həm də klasterlərin rəsmi açılışıdır", – Sibiqa əlavə edib.