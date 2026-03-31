Сибига: 13 стран готовы присоединиться к соглашению по Спецтрибуналу в отношении РФ

Германия, Великобритания, Молдова и еще 10 стран подтвердили свою готовность присоединиться к расширенному соглашению о Специальном трибунале по расследованию преступлений России против Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом министр заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве.

"Сегодня у нас есть конкретные результаты. В частности, новые решения о присоединении к Соглашению по Спецтрибуналу. Такую готовность официально выразили еще три страны - Германия, Великобритания и Молдова.

Однако министр напомнил, что для внесения Соглашения на рассмотрение Комитета министров Совета Европы требуется присоединение 16 государств, призвав партнеров поддержать данный документ.