İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    Sibiqa: 13 ölkə Rusiya ilə bağlı Xüsusi Tribunal üzrə sazişə qoşulmağa hazırdır

    • 31 mart, 2026
    Sibiqa: 13 ölkə Rusiya ilə bağlı Xüsusi Tribunal üzrə sazişə qoşulmağa hazırdır

    Almaniya, Böyük Britaniya, Moldova və daha 10 ölkə Rusiyanın Ukraynaya qarşı cinayətlərinin araşdırılması üzrə Xüsusi Tribunal haqqında genişləndirilmiş sazişə qoşulmağa hazır olduqlarını təsdiqləyib.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa Avropa İttifaqı (Aİ) Xarici İşlər Şurasının Kiyevdə keçirilən qeyri-rəsmi iclasından sonra bildirib.

    "Bu gün bizim konkret nəticələrimiz var. Xüsusən də Xüsusi Tribunal üzrə sazişə qoşulmağa dair yeni qərarlar. Bu cür hazırlığı daha üç ölkə – Almaniya, Böyük Britaniya və Moldova da rəsmi olaraq bəyan edib", - nazir bildirib.

    Lakin o xatırladıb ki, sazişin Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə təqdim edilməsi üçün 16 dövlətin qoşulması tələb olunur. Sibiqa tərəfdaşları bu sənədi dəstəkləməyə çağırıb.

    Andrey Sibiqa Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Almaniya Böyük Britaniya Moldova
    Сибига: 13 стран готовы присоединиться к соглашению по Спецтрибуналу в отношении РФ

    22:29

    Əraqçi: ABŞ-nin 15 bəndlik təklifinə cavab verməmişik - YENİLƏNİB

    Region
    22:13

    Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-in mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Komanda
    22:12
    Foto

    Ankaradakı Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Region
    22:06

    Maksim Prevo: Belçika Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir

    Xarici siyasət
    21:59

    Qebreyesus: Tehrana hücumlar zamanı ÜST-nin ofisinə zərər dəyib

    Digər ölkələr
    21:58

    Azərbaycanın U-21 millisi Bolqarıstanla səfər matçında xal qazanıb

    Futbol
    21:42
    Video

    Mariya Stadnik Azərbaycan millisinin təlim-məşq toplanışında 250 güləşçiyə "ustad dərsi" keçib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti