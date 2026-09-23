Си Цзиньпин вылетел в США с госвизитом
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 14:22
Председатель Китая Си Цзиньпин вылетел из Пекина в США с государственным визитом по приглашению президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.
Издание отмечает, что в поездке Си Цзиньпина сопровождают его супруга Пэн Лиюань, министр иностранных дел КНР Ван И, член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци и другие официальные лица.
Si Cinpin ABŞ-yə dövlət səfərinə yola düşüb
Chinese President Xi Jinping departs for state visit to US
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