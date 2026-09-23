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    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Си Цзиньпин вылетел в США с госвизитом

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 14:22
    Си Цзиньпин вылетел в США с госвизитом

    Председатель Китая Си Цзиньпин вылетел из Пекина в США с государственным визитом по приглашению президента Дональда Трампа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

    Издание отмечает, что в поездке Си Цзиньпина сопровождают его супруга Пэн Лиюань, министр иностранных дел КНР Ван И, член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци и другие официальные лица.

    Си Цзиньпин Дональд Трамп Китайская Народная Республика (КНР) Соединенные Штаты Америки (США) Государственный визит
    Si Cinpin ABŞ-yə dövlət səfərinə yola düşüb
    Chinese President Xi Jinping departs for state visit to US
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