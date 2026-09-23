Си Цзиньпин вылетел в США с госвизитом

Председатель Китая Си Цзиньпин вылетел из Пекина в США с государственным визитом по приглашению президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Xinhua.

Издание отмечает, что в поездке Си Цзиньпина сопровождают его супруга Пэн Лиюань, министр иностранных дел КНР Ван И, член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци и другие официальные лица.