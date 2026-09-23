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    Si Cinpin ABŞ-yə dövlət səfərinə yola düşüb

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 14:27
    Si Cinpin ABŞ-yə dövlət səfərinə yola düşüb

    Çin Sədri Si Cinpin Prezident Donald Trampın dəvəti ilə Pekindən ABŞ-yə dövlət səfərinə yola düşüb.

    Bu barədə "Report" "Xinhua"ya istinadən xəbər verir.

    Nəşr qeyd edib ki, səfərdə Si Cinpini həyat yoldaşı Pen Liyuan, Çinin xarici işlər naziri Van İ, Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun Daimi Komitəsinin üzvü Tsay Tsi və digər rəsmi şəxslər müşayiət edirlər.

    Si Cinpin Donald Tramp Van İ Çin Xalq Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Си Цзиньпин вылетел в США с госвизитом
    Chinese President Xi Jinping departs for state visit to US
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