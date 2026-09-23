Si Cinpin ABŞ-yə dövlət səfərinə yola düşüb
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2026
- 14:27
Çin Sədri Si Cinpin Prezident Donald Trampın dəvəti ilə Pekindən ABŞ-yə dövlət səfərinə yola düşüb.
Bu barədə "Report" "Xinhua"ya istinadən xəbər verir.
Nəşr qeyd edib ki, səfərdə Si Cinpini həyat yoldaşı Pen Liyuan, Çinin xarici işlər naziri Van İ, Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun Daimi Komitəsinin üzvü Tsay Tsi və digər rəsmi şəxslər müşayiət edirlər.
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