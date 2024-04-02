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Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом затронул тайваньский вопрос и напомнил , что США "не следует пересекать красную линию", и подчеркнул, что Пекин не станет мириться с сепаратистской деятельностью на Т
Другие страны
2 апреля 2024 г. 22:58
Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом затронул тайваньский вопрос и напомнил , что США "не следует пересекать красную линию", и подчеркнул, что Пекин не станет мириться с сепаратистской деятельностью на Тайване, а также с потворством и поддержкой извне.

Как передает Report, об этом сообщают по итогам разговора китайские СМИ.

Также отмечается, что Си Цзиньпин раскритиковал меры американской администрации, которые, по мнению Пекина, нацелены на подавление развития экономики, торговли, науки Китая.

По данным СМИ, лидер КНР, в частности, раскритиковал "бесконечный поток усилий" администрации США, направленный на то, чтобы заблокировать передачу передовых технологий Китаю.

"Нам следует возвести в приоритет стабильность. Нужно не провоцировать неприятности, не пересекать черты, а сохранять стабильность американо-китайских отношений", - цитирует Си Цзиньпина китайское телевидение.

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