Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом затронул тайваньский вопрос и напомнил , что США "не следует пересекать красную линию", и подчеркнул, что Пекин не станет мириться с сепаратистской деятельностью на Тайване, а также с потворством и поддержкой извне.
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Также отмечается, что Си Цзиньпин раскритиковал меры американской администрации, которые, по мнению Пекина, нацелены на подавление развития экономики, торговли, науки Китая.
По данным СМИ, лидер КНР, в частности, раскритиковал "бесконечный поток усилий" администрации США, направленный на то, чтобы заблокировать передачу передовых технологий Китаю.
"Нам следует возвести в приоритет стабильность. Нужно не провоцировать неприятности, не пересекать черты, а сохранять стабильность американо-китайских отношений", - цитирует Си Цзиньпина китайское телевидение.