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Швейцарские правоконсерваторы победили на парламентских выборах

Швейцарские правоконсерваторы победили на парламентских выборах Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за ограничение иммиграции, строгое соблюдение нейтралитета, неучастие страны в ЕС и НАТО, а также сохранение запрета на реэкспорт оружия в зоны конфликтов, победила на состоявшихся в Швейц
Другие страны
23 октября 2023 г. 03:39
Швейцарские правоконсерваторы победили на парламентских выборах

Правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), выступающая за ограничение иммиграции, строгое соблюдение нейтралитета, неучастие страны в ЕС и НАТО, а также сохранение запрета на реэкспорт оружия в зоны конфликтов, победила на состоявшихся в Швейцарии 22 октября парламентских выборах, укрепив свой статус крупнейшей политической силы страны.

Как передает Report, об этом сообщила Швейцарская национальная телерадиокомпания (SSR).

По ее информации, ШНП получила 62 места в Национальном совете (большой палате парламента, состоящей из 200 депутатов), что на 9 больше, чем на выборах 2019 года.

За ней следует Социал-демократическая партия (СДПШ) с 41 мандатом, что на 2 мандата больше, чем на выборах четыре года назад.

Две другие партии, входящие вместе с ШНП и СДПШ в коалиционное правительство, - партия "Центр" (ПЦШ) и "Свободная демократическая партия. Либералы" (СДПЛ) - получили в Национальном совете по итогам выборов соответственно 29 и 28 депутатских мандатов. Таким образом, у ПЦШ теперь на одно место больше, чем после выборов 2019 года, а у СДПЛ на одно меньше.

Остальные партии, представленные в парламенте, значительно отстали от четверки лидеров.

Окончательные результаты выборов в Совет кантонов (малую палату), состоящую из 46 депутатов, станут известны в конце ноября, так как в 10 кантонах, включая Берн, Женеву и Цюрих, предстоят вторые туры.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədə NATO və Aİ-yə qarşı olan partiya parlament seçkilərində qalib gəlib

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