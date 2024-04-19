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Швейцария предоставит Украине 5 млрд франков в течение 12 лет

Швейцария предоставит Украине 5 млрд франков в течение 12 лет Правительство Швейцарии планирует выделить 5 млрд франков в течение 12 лет в рамках долгосрочной поддержки Украины.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 13:16
Швейцария предоставит Украине 5 млрд франков в течение 12 лет

Правительство Швейцарии планирует выделить 5 млрд франков в течение 12 лет в рамках долгосрочной поддержки Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил сайт Федерального совета.

"В качестве первого шага к 2028 году из бюджета международного сотрудничества планируется выделить около 1,5 млрд швейцарских франков", - говорится в сообщении.

В период 2029-2036 годов Федеральный совет намерен изучить другие источники (помимо бюджета международного сотрудничества), из которых можно привлечь еще 3,5 млрд швейцарских франков, говорится в сообщении.

Федеральный совет также поручил разработать совместную страновую программу для Украины, включающую соответствующие механизмы надзора, и определить, как в стратегическом плане будет осуществляться эта программа.

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