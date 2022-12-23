Швейцария отправила в Украину генераторы и обогреватели

Швейцария отправила в Украину 40 генераторов и столько же обогревателей.

Швейцария отправила в Украину 40 генераторов и столько же обогревателей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

Поставки являются частью плана помощи Киеву, на осуществление которого выделено 100 млн франков (около 107 млн долларов).

"Доставив на прошлой неделе 30 генераторов, Швейцария сегодня направляет в Украину 40 обогревателей и столько же генераторов", - говорится в сообщении.

Генераторы и обогреватели будут переданы службе гражданской обороны Украины. Подчеркивается, что это оборудование "может быть использовано в палатках или в больших залах, куда жители могут прийти, чтобы обогреться". Изучается вопрос "об отправке дополнительных материалов на цели оказания помощи".

"Эти поставки являются частью более широкого плана действий, чтобы помочь населению Украины зимой", - пояснили в Берне.