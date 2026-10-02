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    Швейцария одобрила 8 проектов по восстановлению Украины на 145 млн евро

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 17:20
    Швейцария одобрила 8 проектов по восстановлению Украины на 145 млн евро

    Федеральный совет Швейцарии принял решение о финансировании восьми проектов в сферах энергетики, общественного транспорта и водоснабжения на общую сумму 135 млн швейцарских франков (более 145 млн евро), направленных на поддержку восстановления Украины.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства Швейцарии.

    Проекты были отобраны в рамках конкурсного отбора среди швейцарских компаний, имеющих филиалы в Украине.

    "Эти проекты также должны способствовать сохранению и созданию рабочих мест, а также повышению квалификации местных специалистов. В то же время эти проекты позволяют швейцарским компаниям укрепить свою деятельность и партнерские отношения в Украине", – говорится в сообщении.

    Российско-украинский конфликт Восстановление Украины Швейцария
    İsveçrə Ukraynanın bərpası üzrə 145 milyon avro dəyərində 8 layihəni təsdiqləyib
    Switzerland approves 145 million euro funding for Ukraine recovery projects
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