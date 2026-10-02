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    İsveçrə Ukraynanın bərpası üzrə 145 milyon avro dəyərində 8 layihəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:33
    İsveçrə Ukraynanın bərpası üzrə 145 milyon avro dəyərində 8 layihəni təsdiqləyib

    İsveçrə Federal Şurası Ukraynanın bərpasına dəstəyi nəzərdə tutan enerji, ictimai nəqliyyat və su təchizatı sahələrində ümumi məbləği 135 milyon İsveçrə frankı (145 milyon avrodan çox) olan səkkiz layihənin maliyyələşdirilməsi haqqında qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə hökumətinin məlumatında bildirilib.

    Layihələr Ukraynada filialları olan İsveçrə şirkətləri arasında müsabiqə əsasında seçilib.

    "Bu layihələr iş yerlərinin qorunmasına və yaradılmasına, eləcə də yerli mütəxəssislərin ixtisasının artırılmasına töhfə verməlidir. Eyni zamanda, sözügedən layihələr İsveçrə şirkətlərinə Ukraynada öz fəaliyyətlərini və tərəfdaşlıq əlaqələrini gücləndirməyə imkan verir", – məlumatda bildirilir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi İsveçrə
    Швейцария одобрила 8 проектов по восстановлению Украины на 145 млн евро
    Switzerland approves 145 million euro funding for Ukraine recovery projects
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