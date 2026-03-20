Швейцария блокирует экспорт оружия в США из-за войны с Ираном
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 15:58
Швейцария приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия в Соединенные Штаты, ссылаясь на свой нейтралитет в условиях продолжающейся израильско-американской войны против Ирана.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в заявлении правительства Швейцарии.
Отмечается, что разрешения на экспорт военной техники в страны, участвующие в конфликте с Ираном, в период его продолжения выдаваться не будут.
"В настоящее время экспорт военной техники в США не может быть разрешен", - добавлено в заявлении.
Последние новости
