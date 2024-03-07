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Шведский суд обязал Россию выплатить $1,55 млн за аренду здания торгпредства

Шведский суд обязал Россию выплатить $1,55 млн за аренду здания торгпредства Шведский суд обязал Россию выплатить более 16 млн шведских крон (1,55 млн долларов) за неоплату аренды здания торгпредства РФ.
Другие страны
7 марта 2024 г. 15:22
Шведский суд обязал Россию выплатить $1,55 млн за аренду здания торгпредства

Шведский суд обязал Россию выплатить более 16 млн шведских крон (1,55 млн долларов) за неоплату аренды здания торгпредства РФ.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг газета Dagens Nyheter.

Речь идет о здании российского торгового представительства в Стокгольме, которое было реализовано на аукционе в 2012 году. Продажа объекта была произведена на основании решения Верховного суда Швеции, принятого в 2011 году после рассмотрения иска германского бизнесмена Франца Зедельмайера к России. Предприниматель в течение нескольких лет пытался взыскать с Москвы ущерб, понесенный им при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов.

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