Шведский суд обязал Россию выплатить $1,55 млн за аренду здания торгпредства

Шведский суд обязал Россию выплатить более 16 млн шведских крон (1,55 млн долларов) за неоплату аренды здания торгпредства РФ.

Шведский суд обязал Россию выплатить более 16 млн шведских крон (1,55 млн долларов) за неоплату аренды здания торгпредства РФ.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг газета Dagens Nyheter.

Речь идет о здании российского торгового представительства в Стокгольме, которое было реализовано на аукционе в 2012 году. Продажа объекта была произведена на основании решения Верховного суда Швеции, принятого в 2011 году после рассмотрения иска германского бизнесмена Франца Зедельмайера к России. Предприниматель в течение нескольких лет пытался взыскать с Москвы ущерб, понесенный им при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов.