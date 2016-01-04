​Швеция закрывает границу с Данией из-за беженцев

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ С 4 января Швеция возобновляет пограничный контроль на Эресунн на границе с Данией.

Как передает Report со ссылкой на DW, таким образом Швеция намеревается остановить поток нелегальных мигрантов, которые прибывают с в страну через территорию Норвегии.

У всех пассажиров поездов, автобусов и паромов, пересекающих пролив, будут проверять паспорта и визы, несмотря на то, что обе страны входят в Шенгенскую зону.

В 2015 году Швеция приняла более 160 тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана. Различные транспортные средства ежедневно пересекают Эресуннский мост 75 тысяч раз. По подсчетам экспертов, введение пограничного контроля обойдется Швеции в 175 тысяч евро в год. Кроме того, введение пограничного контроля приведет к прекращению прямого железнодорожного сообщения между центральным вокзалом Копенгагена и Швецией.