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    ​Швеция закрывает границу с Данией из-за беженцев

    Введение пограничного контроля приведет к прекращению прямого железнодорожного сообщения между двумя странами

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ С 4 января Швеция возобновляет пограничный контроль на Эресунн на границе с Данией.

    Как передает Report со ссылкой на DW, таким образом Швеция намеревается остановить поток нелегальных мигрантов, которые прибывают с в страну через территорию Норвегии.

    У всех пассажиров поездов, автобусов и паромов, пересекающих пролив, будут проверять паспорта и визы, несмотря на то, что обе страны входят в Шенгенскую зону.

    В 2015 году Швеция приняла более 160 тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана. Различные транспортные средства ежедневно пересекают Эресуннский мост 75 тысяч раз. По подсчетам экспертов, введение пограничного контроля обойдется Швеции в 175 тысяч евро в год. Кроме того, введение пограничного контроля приведет к прекращению прямого железнодорожного сообщения между центральным вокзалом Копенгагена и Швецией.

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