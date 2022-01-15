Швеция перебросила дополнительные силы для защиты острова Готланд

Шведские ВС перебросили на остров Готланд оперативное специальное подразделение, которое входит в состав полка из провинции Норботтен.

Шведские ВС перебросили на остров Готланд оперативное специальное подразделение, которое входит в состав полка из провинции Норботтен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе ВС, опубликованном в субботу.

Переброску осуществили вечером в пятницу на транспортном самолете С-17 международной организации Heavy Airlift Wing, в которую входит Швеция, из аэропорта Каллакса. Также некоторые военные прибыли на остров на пароме.

Эти действия назвали в сообщении "реакцией Швеции на обострение в отношениях между РФ и Украиной". По словам начальника оперативного отдела ВС страны Микаэля Клаэссона, "это не обязательно означает возросшую угрозу". По его словам, "ВС всегда действуют в соответствии с текущей обстановкой".

В свою очередь министр обороны страны Петер Хультквист объяснил в интервью Шведскому радио переброску специального подразделения необходимостью усиления защиты Готланда в "напряженной ситуации" на сегодняшний день. "Важно в этой ситуации показать, что мы не наивны. Страну не застать врасплох, если что-либо случится", заявил министр. "Важно отметить и послать сигналы, что мы серьезно относимся к этой ситуации", - отметил Хультквист.

Министр также прокомментировал требование оппозиции об объявлении правительством так называемой опции НАТО - сохранения возможности подать заявку на присоединение к альянсу. В парламенте есть большинство по вопросу членства в этой организации, но, по словам Хультквиста, кабмин не поддерживает ни один из вариантов. "Наша линия - стабильность и свобода от военных союзов. Правительство, которое я представляю, в этом вопросе непоколебимо", - подчеркнул он.