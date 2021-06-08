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Штаб-квартира ООН с июля возвращается к полностью очному формату работы

Штаб-квартира ООН с июля возвращается к полностью очному формату работы Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке с 6 июля начнут постепенно возвращаться к полностью очному режиму работы в свете ослабления санитарных ограничений, введенных в крупнейшем мегаполисе США из-за пандемии коронавируса
Другие страны
8 июня 2021 г. 09:45
Штаб-квартира ООН с июля возвращается к полностью очному формату работы

Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке с 6 июля начнут постепенно возвращаться к полностью очному режиму работы в свете ослабления санитарных ограничений, введенных в крупнейшем мегаполисе США из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша сотрудникам ООН.

В документе констатируется, что в городе за последние месяцы сократилось число случаев заражения новым коронавирусом. Гутерриш отметил, что с 6 июля "штаб-квартира ООН в Нью-Йорке будет отвечать требованиям для полного возвращения к очному ведению дел" с учетом возможных ограничений на максимальное допустимое число людей, находящихся в здании.

"Это означает, что с 6 июля 2021 года, как ожидается, весь персонал, работавший пять дней в неделю в удаленном режиме с момента утверждения в марте 2020 года альтернативного расписания, постепенно будет возвращаться на рабочие места", - пояснил генсек.

Гутерриш также выразил уверенность в том, что в будущем "многие преимущества работы в удаленном режиме" будут учтены при составлении расписаний для персонала всемирной организации.

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Версия на английском языке UN headquarters to return to full-time work schedule

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