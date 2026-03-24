Шри-Ланка ведет переговоры с Россией по закупкам нефти

Правительство Шри-Ланки начало официальные переговоры с Россией по поставкам нефти.

Как передает Report со ссылкой на портал Adaderana, об этом сообщил официальный представитель Кабинета министров Шри-Ланки Налинда Джаятисса на еженедельном брифинге 24 марта.

Он также анонсировал скорый визит в Шри-Ланку заместителя министра энергетики России, в ходе которого планируется детально обсудить вопрос поставок нефти.

Комментируя заявление посла Ирана о готовности Тегерана поставлять топливо, Джаятисса отметил, что Коломбо ценит это предложение. Однако, он подчеркнул, что в текущей ситуации преимущество имеют страны с собственным танкерным флотом, которого у Шри-Ланки сейчас нет.

По его словам, Шри-Ланка уже разместила ряд заказов на покупку топливо. Ожидается, что несколько танкеров с грузом прибудут в страну в апреле. Джаятисса пояснил, что правительство прилагает усилия для реализации поставок из РФ именно через прямые договоры.