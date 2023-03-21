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Шри-Ланка получит около 7 млрд долларов по программе МВФ

Шри-Ланка получит около 7 млрд долларов по программе МВФ Шри-Ланке откроют доступ к $7 млрд по программе Международного валютного фонда (МВФ).
Другие страны
21 марта 2023 г. 09:07
Шри-Ланка получит около 7 млрд долларов по программе МВФ

Шри-Ланке откроют доступ к $7 млрд по программе Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник в Twitter пресс-служба президента страны Ранила Викрамасингхе.

"Сегодня важная веха на пути восстановления экономики [Шри-Ланки]. Исполнительный совет МВФ одобрил программу, которая позволяет нам получить доступ к финансированию в размере до $7 млрд со стороны МВФ и международных финансовых институтов. Я глубоко благодарен МВФ и нашим официальным кредиторам за постоянную поддержку ", - приводит пресс-служба слова президента.

По словам Викрамасингхе, утверждение программы МВФ "является доказательством того, что доверие кредиторов к Шри-Ланке восстанавливается". "Эта программа является ключом к стабилизации экономики и позволит нам построить инклюзивную и процветающую страну для всех жителей Шри-Ланки", - подчеркнул он.

Ранее МВФ одобрил предоставление республике кредита на $2,9 млрд. Для этого Шри-Ланке было необходимо заручиться гарантиями основных кредиторов - Индии и Китая. Они поддержали этот план.

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