Шольц призвал союзников предоставить Украине танки

Страны, которые выступали за поставки боевых танков Украине, должны выполнить свои обещания и предоставить Украине танки.

Страны, которые выступали за поставки боевых танков Украине, должны выполнить свои обещания и предоставить Украине танки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в пятницу в Мюнхене на конференции по безопасности.

"Нужно, чтобы все, кто может осуществить поставки таких танков, сейчас это сделали", - сказал он.

Ранее газета Die Welt сообщила, что Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Киеву танков Leopard 2.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин.