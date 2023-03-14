Шольц пригласил президента Бразилии в Германию во второй половине 2023 года

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва получил от канцлера Германии Олафа Шольца приглашение посетить Берлин.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва получил от канцлера Германии Олафа Шольца приглашение посетить Берлин.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Руководитель германского кабмина предложил бразильскому лидеру приехать в столицу ФРГ во второй половине 2023 года в знак укрепления связей южноамериканской республики с Европой.

Отмечается, что Шольц пригласил Лулу да Силву в Берлин, несмотря на разные взгляды политиков на конфликт в Украине. Канцлер ФРГ обсудит с президентом Бразилии вопрос усиления экономического и энергетического сотрудничества двух государств.