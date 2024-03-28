Шольц: Последний раз говорил с Путиным по телефону в декабре 2022 года

Шольц: Последний раз говорил с Путиным по телефону в декабре 2022 года

"В декабре 2022 года последний раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным".

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"В декабре 2022 года последний раз разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным". Как передает Report, об этом в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung заявил канцлер Германии Олаф Шольц. "Наш последний телефонный разговор был в декабре 2022 года - до этого мы чаще разговаривали друг с другом", - сказал Шольц, отвечая на вопрос, когда он последний раз говорил по телефону с российским лидером. При этом канцлер добавил, что за несколько дней до начала конфликта в Украине они более четырех часов "подробно беседовали лично в Москве". Отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров по Украине, глава правительства ФРГ заметил, что "в настоящее время ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу". "Но позвольте мне четко заявить одну вещь: мир возможен в любое время", - продолжил Шольц. Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 2 декабря 2022 года. Как сообщал журналистам официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, он длился около часа и был посвящен конфликту в Украине и его последствиям. Также лидеры обсудили ситуацию с продовольствием в мире. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram