Шойгу оценил потери от перекрытия Ормузского пролива в $7 млрд в день
- 05 марта, 2026
- 15:51
Один день перекрытия Ормузского пролива приносит убытки в размере $7 млрд.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Вы можете себе представить, один день перекрытия (Ормузского - ИФ) пролива проходит - это примерно 7 млрд долларов убытков всех", - сказал Шойгу журналистам.
Корпус стражей Исламской революции 4 марта заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.
Утром 28 февраля США и Израиль нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.