    • 05 марта, 2026
    • 15:51
    Шойгу оценил потери от перекрытия Ормузского пролива в $7 млрд в день

    Один день перекрытия Ормузского пролива приносит убытки в размере $7 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    "Вы можете себе представить, один день перекрытия (Ормузского - ИФ) пролива проходит - это примерно 7 млрд долларов убытков всех", - сказал Шойгу журналистам.

    Корпус стражей Исламской революции 4 марта заявил, что полностью контролирует Ормузский пролив и что любые суда, пытающиеся пройти через него, рискуют быть поражены ракетами или беспилотниками.

    Утром 28 февраля США и Израиль нанесли ряд авиаударов по Ирану. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.

    Şoyqu: Hörmüz boğazının bağlanması gündəlik 7 milyard dollar ziyan vurur
