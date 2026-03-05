İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Şoyqu: Hörmüz boğazının bağlanması gündəlik 7 milyard dollar ziyan vurur

    Digər ölkələr
    • 05 mart, 2026
    • 16:12
    Şoyqu: Hörmüz boğazının bağlanması gündəlik 7 milyard dollar ziyan vurur

    Hörmüz boğazının bir gün bağlanması 7 milyard dollar məbləğində zərər vurur.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu bildirib.

    "Təsəvvür edə bilərsiniz mi, boğazın (Hörmüz – red.) bağlanmasından bir gün keçir - bu, hamı üçün təxminən 7 milyard dollar itki deməkdir", - Şoyqu jurnalistlərə deyib.

    SEPAH martın 4-də bildirib ki, Hörmüz boğazına tam nəzarət edir və oradan keçməyə cəhd edən istənilən gəmi raketlər və ya pilotsuz uçuş aparatları tərəfindən vurulma riski ilə üzləşir.

    Fevralın 28-i səhər saatlarında ABŞ və İsrail İrana bir sıra hava zərbələri endirib. Cavab olaraq İran İsrailə qarşı raket hücumu həyata keçirib, həmçinin bir sıra Fars körfəzi ölkələrində və Yaxın Şərqdə yerləşən ABŞ hərbi bazalarına zərbələr endirib.

    Sergey Şoyqu Rusiya Hörmüz boğazı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Шойгу оценил потери от перекрытия Ормузского пролива в $7 млрд в день

    Son xəbərlər

    16:34

    Latviya İranın Naxçıvana zərbələrini pisləyib

    Xarici siyasət
    16:32

    TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçib

    Maliyyə
    16:31

    İlham Əliyev: Azərbaycan dövləti İranda yaşayan bir çox azərbaycanlılar üçün ümid yeridir

    Xarici siyasət
    16:28

    GUAM İran dronlarının Naxçıvana hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    16:26

    Abşeronda iki günlük körpə ölüb

    Hadisə
    16:26

    Prezident: Birinci dəfə deyil ki, İran dövləti Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı terror aktları həyata keçirir

    Daxili siyasət
    16:24

    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" yarımfinala yüksəldi

    Futbol
    16:21

    Gürcüstan XİN rəhbəri: İranın Naxçıvana dron hücumundan narahatıq

    Xarici siyasət
    16:21

    Naxçıvan aeroportunda daxili və xarici uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti