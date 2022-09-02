Шмыгаль призвал Германию и США начать поставлять Украине танки

Украине необходимо изменение философии поставок вооружений. В частности, Киеву должны поставляться танки.

Украине необходимо изменение философии поставок вооружений. В частности, Киеву должны поставляться танки.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду, что современные боевые танки также должны быть поставлены. Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки "Абрамс", а Германия – "Леопард-2". Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя", – сказал Шмыгаль.

3 сентября премьер-министр Украины посетит Берлин, 4 сентября у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.