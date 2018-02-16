Широкомасштабная операция по ликвидации боевиков в Египте: уничтожены десятки боевиков

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Египетские силы безопасности ликвидировали 53 боевика с начала масштабной операции по обеспечению безопасности.

Как передает Report, со ссылкой на AP, об этом сообщил пресс-секретарь египетских ВС полковник Тамер эль-Рифаай.

По его словам, арестованы пять боевиков и 680 других лиц, включая "преступные элементы" и подозреваемых в поддержке боевиков. Он отметил, что силы безопасности ликвидировали сотни убежищ и вооружений.

Ранее представители армии Египта заявили, что авиаудары в Западной пустыне уничтожили 10 внедорожников, загруженных оружием и боеприпасами.