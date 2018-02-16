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    Широкомасштабная операция по ликвидации боевиков в Египте: уничтожены десятки боевиков

    Авиаудары в Западной пустыне уничтожили 10 внедорожников, загруженных оружием и боеприпасами

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Египетские силы безопасности ликвидировали 53 боевика с начала масштабной операции по обеспечению безопасности.

    Как передает Report, со ссылкой на AP, об этом сообщил пресс-секретарь египетских ВС полковник Тамер эль-Рифаай.

    По его словам, арестованы пять боевиков и 680 других лиц, включая "преступные элементы" и подозреваемых в поддержке боевиков. Он отметил, что силы безопасности ликвидировали сотни убежищ и вооружений.

    Ранее представители армии Египта заявили, что авиаудары в Западной пустыне уничтожили 10 внедорожников, загруженных оружием и боеприпасами. 

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