​Шесть человек погибли в результате взрыва на юге Афганистана

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли, более 14 получили ранения во вторник в результате мощного взрыва в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД страны.

По его данным, теракт произошел в центре столицы региона. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Подробности инцидента и число жертв уточняются.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.