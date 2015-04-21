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    ​Шесть человек погибли в результате взрыва на юге Афганистана

    Ранее получили более 14 человек

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/  Шесть человек погибли, более 14 получили ранения во вторник в результате мощного взрыва в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МВД страны.

    По его данным, теракт произошел в центре столицы региона. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Подробности инцидента и число жертв уточняются.

    Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

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