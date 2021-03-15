О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шесть человек погибли в Монголии из-за песчаной бури

Шесть человек погибли в Монголии из-за песчаной бури Более 80 пропали без вести
Другие страны
15 марта 2021 г. 09:20
Шесть человек погибли в Монголии из-за песчаной бури

По меньшей мере шесть человек погибли, 81 пропал без вести в результате песчаной бури, обрушившейся на Монголию, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Буря накрыла Монголию 13 марта.

Сегодня стихия настигла Пекин. Видимость в городе не превышает 1 тыс. м. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых районах столицы превысила 8 000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр.

Власти столицы объявили желтый уровень опасности в связи с песчаной бурей, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, а также без крайней необходимости не выходить на улицу. Согласно прогнозам метеорологов, буря продлится до утра вторника.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
14 марта 2021 г. 01:03
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi