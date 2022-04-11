Шесть человек погибли в Индии при взрыве на химзаводе

Не менее шести человек погибли в ночь на понедельник в результате взрыва на химическом заводе в западном индийском штате Гуджарат.

Не менее шести человек погибли в ночь на понедельник в результате взрыва на химическом заводе в западном индийском штате Гуджарат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Hindustan Times.

По этой информации, инцидент произошел в городе Бхаруч, на заводе компании, которая занимается процессом дистилляции растворителя. По словам представителя местной полиции, взрыв вызвал пожар, в настоящее время пламя взято под контроль. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.