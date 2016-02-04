​Shell уволит 10 тыс. сотрудников из-за рекордного падения прибыли

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Shell уволит 10 тыс. сотрудников. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, причиной стало крупнейшее снижение прибыли за последние 13 лет: в четвертом квартале компания заработала всего 1,8 млрд. долларов против 3,3 млрд. долларов год назад.

Доходы в целом за 2015 год составили 3,8 млрд. долларов по сравнению с 19 млрд. долларов в 2014 году.

Аналитики прогнозировали падение доходов компании на фоне снижения цен на нефть. В заявлении компании говорится о том, что она приняла ряд мер, чтобы справиться с падением цен на топливо. Одним из этих решений стало сокращение персонала.

Компания отказалась от многих крупных проектов, например, от программы по разведке нефти в море у берегов Аляски. Всего капитальные расходы корпорации на 2016 год снизятся на 1,7 млрд. долларов. В 2015 году капитальные расходы корпорации уже были снижены на 8,4 млрд. долларов до 28,9 млрд. долларов.