Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, церемония состоялась сегодня в канцелярии главы государства в Вене.

Экс-глава МИД Австрии Шалленберг стал новым канцлером республики, представляющим консервативную Австрийскую народную партию (АНП). Ван дер Беллен также освободил от должности канцлера Себастьяна Курца.

Вместо Шалленберга министром иностранных дел президент назначил Михаэля Линхарта. Линхарт с 2018 года служил послом республики во Франции. До этого на протяжении долгого времени он был вторым лицом в МИД Австрии - генеральным секретарем внешнеполитического ведомства.

9 октября Курц объявил, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием оставляет пост канцлера Австрии, но остается лидером АНП и займет кресло председателя ее фракции в Национальном совете (нижняя палата парламента).